3S İle Dolu Dolu Bir Yaz Osmaniye Doğa’da! Başladı,Geç Kalma!..

Vazgeçilmezimiz (3S) sanat, spor ve sosyal faaliyetler ile Doğa Kolejinde dolu dolu bir yaz çocukları bekliyor!..

18 Haziran itibariyle programlanan Doğa Yaz Okuluna, 5-13 yaş aralığı öğrenciler için 3 dönem olarak Osmaniye kampüsünde başlandı.Doğa Yaz Okuluna, Doğa öğrencilerinin yanı sıra diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler de katılabilir. Kontenjanlarımız sınırlıdır.

Osmaniye Doğa Koleji Yaz Okulu’na Gelin; Doğa ile İç İçe, Dolu DoluBir Yaz Geçirin.

DOĞA+İNGİLİZCE=HARİKA BİR YAZ

Öğrencilerimizin kış döneminde edindikleri yabancı dil becerilerini taze tutacak, eğlenceli bir yaz okulu süreci onları bekliyor.

Doğa Kolejinin deneyimli eğitim kadrosu; yaz döneminde de donanımlı, eğlenceli, yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel alan özel programı ile öğrencilerin İngilizce edinimlerini, keyifle taze tutmayı hedefliyor.

Haftada 8 ders saati ve bir dönemde 24 ders saati İngilizce programı ile öğrencilerimiz, onları bekleyen akademik yıla daha enerjik ve daha hazır başlıyorlar.

Her yaş grubuna uygun yaklaşım özellikleriyle donatılmış, eğlenceli ve hareketli İngilizce programı, alanında tecrübeli ve donanımlı öğretmenlerimiz ile gerçekleşiyor.

Dil öğrenim sürecinde esas kabul edilen 5 yetinin (dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, sözlü iletişim, karşılıklı konuşma ve yazma) eş değerli olarak temel alındığı program ; farklı uygulamalarla, 5 yaştan 13 yaşa kadar tüm yaş seviyelerine dâhil olan öğrencilerimize, eğlenirken aynı zamanda verimli geçirebilecekleri bir yaz tatili fırsatı sunuyor.

HEDEFİMİZ=EĞLENEREK ÖĞRENMEK

Çocuklarımıza spor yapmayı sevdirmek ve öğretmek, kas-eklem koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olmak,

Karar verme, birlikte hareket etmeyi sağlamak ve özgüvenlerini geliştirmek,

Yaş gruplarına göre branşların temel özelliklerini ve tekniklerini kavramalarını sağlamak.

KODLAMA & ROBOTİK ATÖLYESİ

Öğrencilerimizi dijital becerilerle donatarak yetiştirip onların oynayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Onları, geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Kodlama & Robotik atölyelerimizde öğrenciler, hayal edip hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı buluyorlar. Bu atölyelerde gerçekleştirilen bütün çalışmalarda sınır, çocuklarımızın hayal gücü!..

Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz,

Problemleri, çözümü sağlayacak şekilde formüle edebilir.

Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir.

Geleceğin teknolojik hayatına hazır olur.

Veriyi, model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile tasarlayabilir.

Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilir.

Dijital dünya kurallarına hakim olur ve onları etik bir şekilde kullanabilir.

Birlikte başarma becerilerini geliştirir.

YAZ OKULU DÖNEMLERİ

Dönem:18.06.2018 – 06.07.2018 Dönem:09.07.2018 – 27.07.2018 Dönem:30.07.2018 – 17.08.2018

YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ

Yüzme

Kodlama & Robotik

İngilizce

Basketbol

Tenis

Badminton

Jimnastik

Akıl Oyunları

Mucit Atölyesi

Sinema