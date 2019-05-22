3S İle Dolu Dolu Bir Yaz Osmaniye Doğa’da! Başlıyor, Geç Kalma!..

Vazgeçilmezimiz (3S) sanat, spor ve sosyal faaliyetler ile Doğa Kolejinde dolu dolu bir yaz çocukları bekliyor!..
17 Haziran itibariyle programlanan Doğa Yaz Okuluna, 5-13 yaş aralığı öğrenciler için 2 dönem olarak Osmaniye kampüsünde gerçekleştirilecek. Doğa Yaz Okuluna, Doğa öğrencilerinin yanı sıra diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler de katılabilir.
YAZ OKULU DÖNEMLERİ
1. Dönem: 17 Haziran 2019-05 Temmuz 2019
2. Dönem: 8 Temmuz 2019-26 Temmuz 2019
YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ
Yüzme
Kodlama & Robotik
İngilizce
Basketbol
Tenis
Badminton
Jimnastik
Akıl Oyunları
Mucit Atölyesi
Sinema
Ekoloji
Bilim Mutfakta
Drama
DOĞA+İNGİLİZCE=HARİKA BİR YAZ
Öğrencilerimizin kış döneminde edindikleri yabancı dil becerilerini taze tutacak, eğlenceli bir yaz okulu süreci onları bekliyor.Dil öğrenim sürecinde esas kabul edilen 5 yetinin (dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, sözlü iletişim, karşılıklı konuşma ve yazma) eş değerli olarak temel alındığı program farklı uygulamalarla, 6 yaştan 13 yaşa kadar tüm yaş seviyelerine dahil olan öğrencilerimize, eğlenirken aynı zamanda verimli geçirebilecekleri bir yaz tatili fırsatı sunuyor.
HEDEFİMİZ=EĞLENEREK ÖĞRENMEK
Çocuklarımıza spor yapmayı sevdirmek ve öğretmek, kas-eklem koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olmak,Karar verme, birlikte hareket etmeyi sağlamak ve özgüvenlerini geliştirmek,Yaş gruplarına göre branşların temel özelliklerini ve tekniklerini kavramalarını sağlamak.
Kontenjanlarımız sınırlıdır.
Osmaniye Doğa Koleji Yaz Okulu’na Gelin; Doğa ile İç İçe, Dolu Dolu Bir Yaz Geçirin.