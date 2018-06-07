Osmaniye’de 4 bin öğrenci, sportif yetenek tarama testinden geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 il ve ilçelerindeki ilkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 ilimizde merkez ve ilçelerimizdeki İlkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi 02 Mayıs – 06 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına yönlendirildi. İl genelinde büyük çalışmanın yapıldığına dikkat çeken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin amacı; Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek ve yetenekli çocuklarımızın üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamaktır.” dedi. Bu anlamlı Projenin hedef kitlesinin 81 il, 957 ilçe, 24 bin ilkokul, 2 milyon 400 bin öğrenci olduğunu vurgulayan Loğolu, şöyle devam etti: “Osmaniye il ve ilçelerimizde bu projeye katılan öğrenci sayımız ise 4 bin’dir. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 3.Sınıflar Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 81 ilde yapıldı.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE