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4 Mahalle Doğalgaza Kavuşuyor9 defa okundu

kategorisinde,13 Haz 2019 - 16:19 tarihinde yayınlandı
4 Mahalle Doğalgaza Kavuşuyor

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan sözü verdiğimiz 4 mahallemiz doğalgaza kavuşuyor dedi.
Başkanlık makamında Aksagaz Bölge Müdürü Halit Demir ve Aksagaz Kadirli Sorumlusu Yusuf Hanta ile görüşen Başkan Tarhan, 4 Mahallemize doğalgaz hat çekim çalışmalarının haziran sonu ile başlanacağını söyledi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tarhan Şunları kaydetti;
“ Seçimlerde 4 mahallemizi doğalgaza kavuşturacağız diye söz vermiştik. Çok şükür bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Haziran sonu itibarı ile Aksagaz tarafından Derviş Paşa, 7 Mart, Yeni Mahalle ve Pazar mahallelerinin doğalgaz hat çekim çalışmaları başlayacak. Yatırıp programı kapsamında 12 km doğalgaz hat çekimi yapılacak. Kadirli Belediyesi olarak mahallelerimizde hat çekim çalışmaları için gerekli izinleri verdik. İnşallah birkaç aya kadar 4 mahallemizde doğalgaz hattı çekilecek. Mahallelerimize ve Kadirlimize hayırlı olsun” dedi.

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