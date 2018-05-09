5. Ankara Türk Okçuluğu Yarışmalarında Şampiyon Ümraniye!

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü, 5-6 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 5. Ankara Türk Okçuluğu Şenliği kapsamında düzenlenen Geleneksel Okçuluk yarışmasında büyük bir başarı göstererek, yarışmaları birinci ve ikinci tamamladı.

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü başarılarına devam ediyor. Bu kapsamda 5-6 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Geleneksel Okçuluk yarışmasında, Ümraniye Belediyesinin Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularından Yusuf İslam Tirak birinci olurken, Harun Badem ikinci, Arif Yazıcı ise beşinci oldu.

Ayrıca Ümraniye Belediyesi Okçuluk Kulübü’nden sekiz sporcu, yarışmalarda dereceye girmeyi başardı.