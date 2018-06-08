Osmaniye Belediyesi tarafından 2017 yılında başlatılan ‘Gelecek Ellerinde’ isimli su tasarruf projesine destek her geçen gün artıyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan, su verimliliği ve tasarrufu içerikli ‘Gelecek Ellerinde’ projesi Osmaniye’de ve ülke genelinde 7’den 70’e her kesime yayılmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından merkezde bulunan birçok ilkokul ve ortaokullar ziyaret edilerek su tasarrufu eğitimleri verildi. Projeye yoğun ilgi gösteren çocuklar, hazırlanan kısa filmler, oynanan oyunlar ile eğlenceli vakit geçirdiler. Eğitimlerde suyun canlı ve cansız varlıklar için ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, çocuklara nasıl tasarruf edilebilecekleri hakkında önemli bilgiler ve eğitimler verildi.

Eğitimler esnasında öğrencilere, Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlatılan 6 bölümden oluşan su tasarrufunu konu alan çizgi filmler izletildi.

Osmaniye Belediyesi personellerinden oluşan ekipler ile merkezde bulunan birçok ilkokul ve ortaokullarda 5 bini aşkın öğrenciye su tasarrufu eğitimleri verildi. Eğitimlerin her eğitim öğretim yılında devam edeceği kaydedildi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Her geçen gün azalan su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak ve değerlendirmek amacıyla Gelecek Ellerinde isimli sosyal sorumluluk projesi başlatmıştık. Bu projenin yayılarak devam etmesi için, sevgili çocuklar değerli gençler, sizlerin gayretlerine ihtiyaç var. Canlı cansız tüm varlıklar için hayati önem taşıyan suyumuzu tasarruflu kullanalım. Değerli genç hemşerilerim şehrimizin ve ülkemizin geleceği sizleri ellerinde. Okullarda verdiğimiz eğitimler devam edecek ve her bir yavrumuz bilinçlendirilecek.” Şeklinde konuştu.

Eğitimler sonunda Osmaniye belediyesinin her öğrenciye su matarası ve el broşürleri hediye edildi.

Öğrencilere izletilen eğitici çizgi filmlerin içerisinde 3 ana kahraman olan BORA, EFE ve DAMLA maskotları eğitim salonuna gelerek öğrencilere neşeli anlar yaşattılar.

Osmaniye Belediyesi tarafından başlatılan ve 2017 eğiten şehir ödülüne layık görülen Gelecek Ellerinde isimli su tasarruf projesini daha detaylı incelemek için www.gelecekellerinde.com adresini ziyaret ederek sizlerde birer su tasarruf uzmanı olabilirsiniz.