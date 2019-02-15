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TIR Otobüse arkadan çarptı: 4 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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TIR Otobüse arkadan çarptı: 4 yaralı130 defa okundu

kategorisinde,15 Şub 2019 - 12:12 tarihinde yayınlandı
TIR Otobüse arkadan çarptı: 4 yaralı

Osmaniye’de, TIR’ın otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde E90 otoyolu Osmaniye Otoban Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Mersin’den Cizre’ye gitmekte olan Fuat A. idaresindeki 73 FE 102 plakalı yolucu otobüsüne, aynı istikamette arkasından gelmekte olan Fırat G.’nin kullandığı 33 APC 32 Plakalı çekiciye bağlı 33 D 7746 plakalı TIR, çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan TIR şoförü İtfaiye Kurtarma Ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yolcu otobüsünde bulunan yaralı yolculardan B.Y., H.Y., İ.A. ile birlikte TIR sürücüsü, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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