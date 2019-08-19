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Başak Gazetesi 34 Yaşında - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Başak Gazetesi 34 Yaşında158 defa okundu

kategorisinde,19 Ağu 2019 - 16:20 tarihinde yayınlandı
Başak Gazetesi 34 Yaşında

Osmaniye’de tüm vilayet geneline dağıtılan ve Osmaniye basınının amiral gemisi konumunda olan Başak Gazetesi 34 yaşına girdi.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, gazetenin 34. yayın yılına girmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, gerek basılı yayın olarak ve gerekse internet gazeteciliği olarak, bölgede takdir görmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Başak Gazetesi Bahri Çolpan yaptığı açıklamada çok çalıştıklarını, çok emek verdiklerini, karşılığında ifade ederek, “Bir vatandaşımızın başı hangi konuda belada olursa olsun ilk gelecekleri yer biz oluyoruz. Bizde kimseyi kırmıyoruz, yüksünmüyoruz vatandaşımızı dinleyip aramamız gereken nere varsa arayıp işini çözmeye çalışıyoruz. 34 yıl içinde bu konular bizi yordu mu, “evet yordu”. Bundan böyle önümüze bakarak özellikle internet gazeteciğine daha fazla önem vereceğiz. Çünkü yakın çağda basılı yayın tamamen özelliğini kaybedecek ve elektronik gazeteler daha çok rağbet görecektir. Bizde Başak Gazetesi olarak alt yapımızı 2002 yılından bu yana internet gazeteciliğine doğru kaydırıyoruz. Çünkü yeni dünya düzeninde elektronik gazeteler daha cazip olacak, insanlar bu alana doğru daha fazla katılacak. Gazetemizin bugünlere gelmesinde pay sahibi olan kıymetli ağabeylerime teşekkür ediyorum. 34. Yılımıza girmemiz dolayısyla telefon eden, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden tebrik yayınlayan ve çiçek gönderen tüm dostlara teşekkür ediyorum”dedi

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