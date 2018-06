7 Haziran Perşembe akşamı büyük iftarda buluşalım

Kadirli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Andırın Caddesi dev iftar yemeğinin yedincisi 7 HAZİRAN Perşembe akşamı gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 7 Haziran Perşembe günü akşam Andırın Caddesi üzerinde tüm Kadirli halkının davetli olduğu geniş katılımlı iftar yemeği düzenleyeceklerini söyledi.

Başkan Tarhan, her yıl Ramazan ayı içerisinde geleneksel hale getirdikleri dev iftar yemeğinin üçüncüsüne tüm Kadirli halkını davet ederek, “Kadirli’de 7 yıldan bu yana sosyal dayanışmanın bir örneği olan büyük sokak iftarında bir araya geldik. Kadirli’de 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmek üzere kurulacak olan Andırın Caddesi Sokak iftarımıza tüm halkımız davetlidir. Allah izin verirse trafiğe kapanacak olan Andırın Caddesinde bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz iftar etkinliğimizi her yıl geleneksel olarak yapacağız. Kadirli Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz iftar yemekleri ve birbirinden güzel etkinliklerimiz her yıl aratarak sürecek” dedi.

7 Haziran PERŞEMBE günü akşamı Andırın Caddesinde gerçekleştirilecek geleneksel iftar yemeği programı öncesi ilahi ve semazen gösterisi yapılacak.