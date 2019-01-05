7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Başladı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası başladı. Osmaniye Belediyesi tarafından ve Osmaniye Satranç İl Temsilciliği’nin destekleriyle düzenlenen turnuvanın sembolik olarak açılış hamlesini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara yaptı.

Merkez Kapalı Spor Salonunda 7 ile 18 yaş arası kız ve erkeklerin katıldığı 10 ayrı kategoride düzenlenen turnuvaya yaklaşık 400 sporcu katıldı.

7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası açılış programında konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara; ”Değişik yaş ve kategoride düzenlediğimiz satranç turnuvasına katılan bütün sporcu gençlerimize ve onların katılımları noktasında teşvik eden siz saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.” Şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Osmaniye Satranç İl Temsilcisi Ünal Karaçalıoğlu sporculara teknik bilgiler verdi.