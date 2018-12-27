7 Ocak Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Liseler Arası Tiyatro Yarışması Başladı

Osmaniye Belediyesi’nin organizasyonu ve Osmaniye Valiliği öncülüğünde düzenlenen Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde yapılan ‘Liseler Arası Tiyatro Yarışması’ ile başladı.

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Gençlik Merkezi’nin birlikte düzenlediği 7 Ocak ve milli mücadele konulu liseler arası tiyatro yarışmasına il genelinde 10 okul katıldı. Milli mücadele, kurtuluş, kahramanlık, vatan ve bayrak sevgisi, şehitlik, bağımsızlık, vatan savunması gibi milli ve manevi değerlerimiz içerikli olan yarışmaya okullar yaklaşık bir buçuk aydır hazırlandıkları kaydedildi. Okullardaki ilgili öğretmenlerin özverileri ile hazırlanan öğrenciler kendi dekorlarını yaptılar, kıyafetlerini hazırladılar ve en sonunda aylardır hazırlandıkları oyunlarını sahnelediler.

Tiyatro yarışmasının jüri üyeliklerini ise Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, Tarihçi İsmet İpek, TV sunucusu ve programcısı Ahmet Yılmaz, Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmeni Muhammet Kürtüloğlu, OBEM Tiyatro Öğretmeni Serap Akbaş ve Eğitimci Makbule Ünal yapıyorlar.

Bugün başlayan yarışma Cuma günü sahnelenecek 6 oyun ile son bulacak. Yarışmanın birinci olan ekibi 3 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde oyunu tüm halkımıza bir kez daha sahneleyecek. Ayrıca dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından Çanakkale Turu, 2.000 TL ve 1.500 TL değerlerinde kırtasiye hediye çeki ile ödüllendirilecek.