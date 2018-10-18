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7 Ocak Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Liseler Arası Tiyatro Yarışması Başvuruları Başladı116 defa okundu

kategorisinde,18 Eki 2018 - 15:16 tarihinde yayınlandı
7 Ocak Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Liseler Arası Tiyatro Yarışması Başvuruları Başladı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü Osmaniye Belediyesi’nin organizasyonu ve Osmaniye Valiliği öncülüğünde coşkuyla kutlanacak. 7 Ocak kutlama etkinlikleri kapsamında liseler arası tiyatro yarışmaları yapılacak.

Osmaniye Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Osmaniye Gençlik Merkezi’nin birlikte düzenlediği 7 Ocak ve Milli Mücadele Konulu Liseler arası tiyatro yarışmalar il genelindeki tüm eğitim alanlarında faaliyet gösteren resmi ve özel liselerde eğitim gören gençlerin oluşturacağı ekiplerin katılımı ile gerçekleşecek.

Milli Mücadele, Kurtuluş, Kahramanlık, Vatan ve Bayrak Sevgisi, Şehitlik, Bağımsızlık, Vatan Savunması gibi milli ve manevi değerlerimiz içerikli olan yarışmaya 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Osmaniye Gençlik Merkezine ekip sorumlusu tarafından şahsen yapması gerektiği belirtildi.

Yarışmaya katılacak tiyatro ekipleri kendilerinin yazdıkları oyunlar veya bir yazara ait sergilenmiş oyunlar ile katılabileceklerdir.

Osmaniye Belediyesi tarafından dereceye girenlere Çanakkale Turu,  2.000 TL  ve 1.500 TL değerlerinde kırtasiye hediye çeki ile tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Tiyatro yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgi almak için Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne başvurulabilir veya www.osmaniye-bld.gov.tr adresinden yarışma şartnamesini okuyabileceklerini bildirildi.

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