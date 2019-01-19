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7 Ocak Taraftarlar Derneğinden Emniyet Müdürüne ziyaret140 defa okundu

kategorisinde,19 Oca 2019 - 18:50 tarihinde yayınlandı
7 Ocak Taraftarlar Derneğinden Emniyet Müdürüne ziyaret

Osmaniye 7 Ocak Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, kısa süre önce kentte göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede dernek başkanı Sedat Köle, yapmış oldukları faaliyetler hakkında müdür Okumuş’a bilgi verdi. Sedat Köle, “Osmaniye’mizde göreve başlayan Sayın Emniyet Müdürümüz Ahmet Selçuk Okumuş bey bizleri kabul edip makamında ağırladığı için kendisine çok teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyoruz.” dedi. 7 Ocaklı taraftarlar, ziyaret anısına Emniyet Müdürü Okumuş’a üzerinde ismi yazılı olan takım forması, atkı ve çiçek takdim etti. Emniyet Müdürü Okumuş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerine teşekkür etti. Müdür Okumuş, Osmaniyespor FK’nın bu sezon taraftarın da desteği ile şampiyonluğu göğüsleyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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