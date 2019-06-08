7 Ocaklı taraftarlardan, askerlere bayram ziyareti

Osmaniye 7 Ocak Taraftarlar Deneği yönetimi, Ramazan Bayramı nedeniyle, Amanos Dağları eteklerindeki tek ‘Kalekol’ olan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı. Hasanbeyli İlçesi sınırlarında yer alan Amanos Dağları’nın yaklaşık 800 metre rakımlı bölgesinde, çevreye hakim tepede yer alan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret eden 7 Ocaklı taraftarlar, askerlerle sohbet edip bayramlaştıktan sonra, tatlı ve meyve ikramında bulundular. Bir süre yapılan sohbetin ardından, Osmaniyesporlu taraftarlar, askerlerle vedalaşıp, karakolan ayrıldılar. 7 Ocak Taraftarlar Derneği Başkanı Sedat Köle, “7 ocak taraftarlar derneği ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla Amanos dağları eteklerindeki tek ‘Kalekol’ olan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerlerimizin bayramını kutladık. Bu anlamda, komutanlarımıza ilgi ve alakası için teşekkür ederiz.” dedi.

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