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80 ilden 80 öğrencinin ‘Atatürk’ temalı eseri sergilendi105 defa okundu

kategorisinde,15 Kas 2018 - 22:02 tarihinde yayınlandı
80 ilden 80 öğrencinin ‘Atatürk’ temalı eseri sergilendi

OSMANİYE’nin Toprakkale İlçesine bağlı Lalegölü İlkokulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında “80. Şehir 80. Yıl Minnetle Anıyoruz” programı düzenlendi. Atatürk’ün 80’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Sınıf Öğretmeni Dilek Bolat öncülüğünde, Okul Müdürü Ahmet Eynallı’nın katkılarıyla başlatılan proje kapsamında, Osmaniye dışındaki 80 ilden gönüllü öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılan “Atatürk” temalı çalışmalar posta yoluyla okula gönderildi. Kaymakam Ali Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlikte, 80 ilden 80 öğrencinin hazırladığı ‘Atatürk’ temalı çalışmaların sergisi açıldı. Toplantı salonundaki resim sergisinin gezilmesi, Okul Müdürü Ahmet Eynallı’nın bilgilendirme konuşmasının ardından Atatürk’ün sevdiği eserler öğrenciler tarafından seslendirildi. Program, Kaymakam Ali Yıldırım ve Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’e hediye takdimi ile sona erdi. Kaymakam Yıldırım, daha sonra sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Türkiye’nin her ilinden gönüllü öğrenciler tarafından öğretmenleri rehberliğinde yapılan çalışmalarla Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 80. Ölüm yıldönümünde 80. Şehirde 80 ilden katılan eserlerle anıldı.

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