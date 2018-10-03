85 proje başarılı bulundu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından (DOĞAKA), 2018 yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nda 44 asil ve 2 yedek proje, 2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nda 18 asil ve 1 yedek proje, 2018 yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nda ise 20 asil proje olmak üzere toplam 82 proje asil listede 3 proje de yedek listede yer alarak başarılı bulundu. Ajansın, 85. Yönetim Kurulu Toplantısı Hatay Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ata başkanlığında, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un ev sahipliğinde Osmaniye Polisevi’nde düzenlendi.

SÖZLEŞMELERİ İMZALANANLARIN UYGULAMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hatay Valisi Erdal Ata, DOĞAKA’nın 2018 yılı çalışma programı çerçevesinde faaliyetlerine devam etmekte olduğunu ifade ederek, “Bilindiği üzere 2018 yılı Mali Destek Programları ile ilgili başarılı projeler listesi Temmuz ayında yapılan 84. Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmıştı. Buna göre toplam 82 proje asil listede 3 proje de yedek listede yer alarak başarılı bulunmuştur. Bu projelerden sözleşmeleri imzalananların uygulama süreci başlatılmıştır. Bunun yanı sıra Güdümlü Proje Desteği ve 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvuruların alınmasına devam edilmektedir. Güdümlü Proje Desteği kapsamında; Hatay Mesleki Eğitim Merkezi, Hatay İpek Tasarım Merkezi, Kahramanmaraş Dondurma Üretim Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi, Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi projelerinde başvuru ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyası Test Analiz ve Ar-Ge Merkezi için projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim, danışmanlık ve geçici uzman görevlendirme olanağının sunulduğu Teknik Destek Programı’nda ise başvurular yıl boyunca alınmaktadır. Bu destek programlarına ilave olarak Bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önem arz eden projelerin fizibilite çalışmalarına yönelik olarak Fizibilite Desteği Programı’nın hazırlıkları tamamlanmıştır. Bugün yapılacak toplantıda programa ilişkin esasların uygun görülmesi halinde Fizibilite Desteği Programı kısa bir süre içerisinde ilan edilecektir.” diye konuştu. Sözlerinin devamında 2019 yılında uygulanması planlanan yeni destek programları ile ilgili hazırlıkların da devam ettiğini belirten Vali Erdal Ata, yapılacak değerlendirmelerin ardından, yeni destek programı tasarımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacağını ve kabul edilmesi halinde kamuoyuna ilan edileceğini belirtti. Vali Ata, Bölgede sektörlerin ve firmaların tanıtımına yönelik çalıştay, konferans ve fuar desteği gibi organizasyon desteği sağlayan Ajansın, diğer taraftan bölgedeki girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen girişimcilik eğitimlerine bu yıl da devam edilmekte olduğunu belirtti. Açılış konuşmasının ardından, DOĞAKA’nın 85. Yönetim Kurulu Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE