Abbas İnal “İskenderun Limanlarını çok önemsiyoruz…”

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan G.antep ili Karkamış ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abbas İnal, İskenderun Limanlarının önemine vurgu yaparak, “Barak Ovası sakinleri olarak İskenderun Limanlarını çok önemsiyoruz” dedi. Ziraat Odası Başkanı Abbas İnal “İskenderun’daki halı hazırdaki Limak İskenderun Limanı’nın önemli bir işlevi var. Limak İskenderun Limanı GAP’ın ve Ortadoğu’nun önemli bir limanıdır ve bize en yakın limandır. 2018 Şubat ayı ortasında hizmete giren İskenderun Atakaş Limanı ise İskenderun Limanlarının önemini perçinlemiştir. Orta ve uzun vadede, GAP’ın tam anlamıyla yaşama geçmesi sonrası güneydoğu tarım alanları ve Barak Ovası ürün patlaması yapabilir ve özellikle ihraç ürünlerimiz için Atakaş Limanı’na yanaşacak büyük gemilere ihtiyaç gösterebiliriz Basından takip ettiğim kadarıyla Atakaş Limanının skele derinliği -9 dan başlayıp -28 de bitiyor. Doğu Akdeniz’deki 200 DWT kuru yük gemilerinin yanaşabileceği sayılı tek liman deniliyor. Limanın kapasitesi yaklaşık 10 milyon ton olarak ifade ediliyor. Atakaş Limanına 200 DWT gibi çok büyük gemilerin yanaşabilecek olması bölgemiz ve ülkemiz için büyük avantaj. Malumunuz gemiler büyüdükçe navlun düşer” diye konuştu.

Dörtyol-Hassa arasında planlanan ‘Amanos Tüneli Projesi’ ne de işaret eden Başkan İnal, 2018 yatırım yılı programına alınan, Hassa-Dörtyol arasında açılması planlanan Amanos Tüneli projesinin, 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. Anılan proje, 31.33 kilometrelik bölünmüş yol, 19 kilometrelik çift tüp karayolu tünelini kapsayacak. Proje yaşama geçerse, İskenderun Körfezi ve İskenderun Limanları bizler, Güneydoğu illeri ve Ortadoğu için çok daha cazip bir hale gelecektir. Amanaos Tünel bağlantısı ihraç ürünlerimiz ile yurtiçi pazara ulaştırılacağımız ürünlerimiz içinde kolay bir ulaşım yolu olacaktır” dedi.

Barak Ovası suya kavuşmalıdır

Karkamış Ziraat Odası olarak geleceği planlama gayretinde olacaklarının altını çizen Başkan Abbas İnal “Günü geldiğinde odamıza iki Ziraat Mühendisi alarak çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize daha yararlı hizmetler vermek istiyoruz. Antep fıstığı yetiştiriciliği yöremizin önde gelen faaliyetidir. Üç milyon sekiz bin fıstık ağacımız var. Bunların bir milyonu daha ürün verecek yaşta değil. Kalan iki milyon sekiz yüz ağacımızla fıstık yetiştirmeye el birliğiyle devam ediyoruz. Zaman içinde ağaç sayılarımızı çoğalmak ve ağaçlarımızı giderek gençleştirip daha iyi verim alabilmek adına çalışmalarımız devam edecektir. Barak Ovası olarak Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) tam anlamıyla yaşama geçmesini dört gözle bekliyoruz. Proje gereği, kanal alt yapıları hazır gibi dursa da bizim mıntıkaya su ana hat bağlantısı çeşitli sebeplerden dolayı henüz yapılamadı. Ancak projenin yani suyun takipçisi olacağız. Barak Ovası suya kavuştuğunda gerek antep fıstığı hasatımız gerekse de üzüm, pirinç, pamuk, susam bunların yanı sıra da sebze ve meyve hasatımız çok daha verimli ve bereketli olacaktır. Dolayısıyla Barak Ovası olarak GAP’dan gelecek su, bize de hayat verecektir” dedi.

Karkamış ilçesi, Karkamış Sınır Kapısı ve Barak Ovası’nın önemi daha da artacaktır

Son olarak Karkamış ilçesi içindeki Karkamış Sınır Kapısı’nın önemine değinen Başkan Abbas İnal “Günün birinde Suriye savaşı bitecektir. Karkamış’ta sınır ticareti giderek artacak yöre ve G.antep ekonomisi daha da canlanacaktır. G.antep Ticaret Odası’nda faaliyet gösteren 800’ü aşkın Suriye firması var. Bunlar ekonomimize ve Karkamış Sınır Kapısı’na önem kazandırmaktadır. Özetle Karkamış ilçesi, Karkamış Sınır Kapısı ve elbette Barak Ovası çok önem arz etmektedir. Gelecekte bu önem katlanarak artacaktır” şeklinde konuştu.