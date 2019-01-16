Albak, göreve başladı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan Aydın Albak, bugün kentimize gelerek görevine başladı.

Albak, göreve başlaması dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Albak mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kıymetli Osmaniyeliler,

Bakanlığımızın takdirleriyle bugün itibarıyla bölgemizin güzide şehri Osmaniye’mizde Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmaniye’ye geldiği tarih olan 16 Ocak’ta göreve başlamış olmam da benim için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur.

Rahime Hatun, Kadir Çavuş, Nacar Ökkeş, Hacı Ali Bey ve ismini sayamadığım daha nice kahramanları yetiştiren, kaleler ve şehitler şehri Osmaniye’de göreve başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Birliğin ve dirliğin sembolü Osmaniye’nin öneminin farkındayım.

Bugüne kadar Osmaniye’de görev yapmış İl Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Onların bugüne kadar Osmaniye’mize yaptıkları hizmetlerin takdire şayan olduğunu, hizmet aşkıyla başlattıkları çalışmaların, eğitimin daha da kaliteli hale getirilmesi için Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesindeki hedefleri doğrultusunda devam edeceğinin bilinmesini isterim.

23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’la birlikte açıklanan ‘2023 Eğitim Vizyonu’ geleceğe olan umutlarımızı daha da artırmıştır. 21. Yüzyılın Türk yüzyılı olacağına inancımız tamdır. Bu anlayışla bilimsel bilgiyle donanmış, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi, teknolojiyi yönetebilen ve üretebilen, özgün düşünebilme becerisi olan bununla birlikte milli ve manevi duyguları özümseyen bireyler yetiştirmek zorunluluğumuzdur. 21. Yüzyılda bu dönüşümü gerçekleştirmek, gelecek nesillere olan borcumuzdur.

Osmaniye’mizde eğitimin bütün paydaşları olarak birlik ve beraberlik içinde sevgi anlayışıyla hizmet etmek düsturumuz olacaktır. Görev sürem boyunca, öğretmen ve idarecilerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının ve tüm halkımızın, Osmaniye’yi bir adım daha öteye taşıma adına bana destek olacaklarına inanıyor, şahsım ve ailem adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”