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Açıkta olan Veteriner Albay’a FETÖ gözaltısı458 defa okundu

kategorisinde,30 Haz 2018 - 16:41 tarihinde yayınlandı
Açıkta olan Veteriner Albay’a FETÖ gözaltısı

Osmaniye’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, açıkta olan Veteriner Albay E.S. (48) gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve açıkta bulunan Veteriner Albay E.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli şahıs E.S., Sumbas İlçesi Gaffarlı Köyü’ndeki adreste yakalanarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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