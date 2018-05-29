Acil servis çalışanlarına iletişim eğitimi

Osmaniye’de, acil servislerde görev yapan personele yönelik iletişim eğitimi düzenlendi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Eğitim ve ARGE Birimi tarafından; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programa; 112 personeli ve sağlık tesislerindeki acil servislerde görevli personeller katıldı. Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hasan Güneş tarafından verilen eğitimlerde, kriz, afet yönetimi ve doğru iletişim, ekip başarısını artırma ve iletişim, şikayet yönetimi ve iletişim, beklemenin psikolojisini yönetmek, zor hasta ve hasta yakınları ile doğru iletişim kurma, doğru iletişim teknikleri ve şiddet arasında ilişki, doğru triyaj ile şikâyetlerin azaltılması, konsültasyonların istenmesinde doğru iletişimin rolü, istismar vakaları ile iletişim ve yönetimi, tıbbi tedavilerin kabul ve redleri esnasında sağlıklı iletişim kurma teknikleri, yaşamının sonunda olan hasta ve hasta yakınlarına yaklaşım konularında anlatımlarda bulunuldu. Planlanan “Acil Servislerde İletişim Eğitimi” programı, 8-15 Mayıs tarihleri arasında 6 oturumda gerçekleştirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE