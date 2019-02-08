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Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerinden kan bağışı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerinden kan bağışı113 defa okundu

kategorisinde,09 Şub 2019 - 02:28 tarihinde yayınlandı
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerinden kan bağışı

OSMANİYE’de Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği üyeleri kan bağışında bulundu. ATT-DER Osmaniye Şube Başkanı İlyas Yıldır, Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi’nin de katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay Evi’nde düzenlenen kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti. Hava şartlarından dolayı kan stoklarının azalması sebebiyle kan ve kök hücre bağışında bulunduklarını belirten Başkan Yıldır, “Hayat kurtaran ellerden şifa bekleyen yüreklere’ sloganıyla yoğun bir katılımla kampanyayı sonlandırdık. Kampanya ya katılım sağlayan sağlık çalışanlarına, sağlık meslek lisesi öğrencilerimize ve halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Kan bağışı kampanyasına İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Cingöz, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ökkeş Yıldız, Şube Müdürü Turhan Kaya, Kızılay Şube Başkanı İsmet İpek ve yönetimi katılım göstererek destek verdiler.

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