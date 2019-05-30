Açlıktan halsiz düşen yavru karga tedavi altına alındı

Osmaniye’de bir hayvan sever tarafından çocuk parkı içerisinde bulunan yavru karga, tedavi altına alındı. Bir işletmede çalışan Veda Tanırlı, durakta dolmuş beklediği sırada, karganın sesini duyup yardım için parka girdi. Burada açlık ve susuzluktan yorgun düştüğü sanılan karga yavrusunu, bulunduğu yerden alan Tanırlı, evine götürdüğü kuşu su ve yiyecek vererek besledi. Daha sonra tedavisi için yetkililerle görüşen Veda Tanırlı, karga yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti. Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Veteriner Hekim tarafından muayene edilip tedaviye alınan yaban kuşu, uçma yetisi kazandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

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