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Adana’da eşini öldüren katil zanlısı Erzin’de yakalandı212 defa okundu

kategorisinde,24 Oca 2019 - 12:13 tarihinde yayınlandı
Adana’da eşini öldüren katil zanlısı Erzin’de yakalandı

Adana’da karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı koca, tıraş olmak için gittiği berberde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak’ta tartıştığı eşi Leyla A’yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Yusuf A. (54) firari olarak aranmaya başlandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının Erzin’de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Yusuf A’yı ilçede tıraş olmak için gittiği berberde yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne gönderilen zanlı Yusuf A., işlemlerinin ardından burada Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve Adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Haber:Adil Coşkuner/Erzin

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