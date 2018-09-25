Adıyaman’da çaldılar, Osmaniye’de yakalandılar

ADIYAMAN’da bir iş adamının otomobilinden, içerisinde 25 bin lira para, çek ve kredi kartları olan çantayı çalan 4 şüpheli, Osmaniye’de polis uygulama noktasında yakalandı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan zanlılardan birinin ise cezaevi firarisi olduğu ve kapkaç suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirendi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili alınan ihbar sonrasında, zanlıların kente gelme ihtimaline karşı karayolu ve otoyol üzerinde uygulama başlattı. Belirtilen şüpheli araç, E90 Otoyolundaki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, içerisinde 25 bin lira para bulunan çanta ele geçirilirken, D.A.T, H.D, E.Ö. ve B.P. gözaltına alındı. Şahıslardan K.U. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan şahsın cezaevi firarisi D.A.T. olduğu ve kapkaç suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirendi. Emniyetteki sorguların ardından 4 şüpheli ile çalınan para ve çanta Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. /İbrahim Emül

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