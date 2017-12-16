AFAD eğitimlerine 3 bin 905 öğrenci katıldı

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, il merkezindeki ortaokullarda düzenlenen ‘Afet Bilinci’ eğitimlerine 3 bin 905 öğrenci katıldı. ‘Afete Hazır Türkiye’ projesinin bir kolu olan ‘Afete Hazır Okul’ projesi kapsamında Osmaniye AFAD İl Müdürlüğünce 13 kasım – 14 aralık tarihleri arasında, bir program dahilinde İl Merkeze bağlı ortaokullarda düzenlenen eğitimler tamamlandı. Yoğun bir tempoda gerçekleştirilen eğitimler ile il merkeze bağlı 35 Ortaokul ziyaret edilerek, uzman eğitmenler tarafından 3 bin 905 öğrenciye afetler ve deprem hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı. 3 uzman eğitmen, yardımcı memurlar ve arama kurtarma teknisyenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere; afet türleri, depremin tanımı ve oluşumu, deprem riski açısından ülkemiz ve ilimiz, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı. AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, gerçekleştirilen tatbikatlar ile Çök-Kapan-Tutunun ile öğrencilerin zihninde yer edinmesi sağlandığını, eğitim sürecinin başarıyla sona erdiğini söyledi.

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