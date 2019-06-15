AFAD gönüllüsü öğretmenlere, arama kurtarma eğitimi

Osmaniye’de Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü 24 öğretene arama kurtarma eğitimi verildi. İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine ilişkin yapmış olduğu işbirliği protokolü kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Osmaniye’nin farklı okullarında görev yapan 24 öğretmene, 32 saat süreli, arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik temel afet bilinci eğitimleri verildi. Temel afet bilincine genel bakış ve afete hazırlık, KBRN farkındalık, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, üst katlardan ve kuyudan kurtarma teknikleri, kurtarma aracı ve kurtarma makinelerinin çalıştırılması ile enkaza giriş tekniklerine yönelik uygulamalar, enkazda arama kurtarma teknikleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, tahliye ve tahliye türleri söz konusu eğitimde öğretmenlere anlatıldı ve uygulamalı olarak da arazide arama kurtarma tatbikatları yapıldı. Bu eğitimlerin sonucunda, Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerin de katılımıyla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, eğitim ve tatbikatla ilgili yaptığı açıklamasında, “Gönüllü olarak eğitim alan öğretmenlerimiz, herhangi bir afet ve acil durumda enkazda direk çalışmayacak belki; ama arama ve kurtarma ekiplerimize destek olacaklardır. Burada eğitim alan öğretmenlerimiz, görev yaptıkları okullarda da diğer öğretmenlere eğitimler vereceklerdir. AFAD olarak gönüllü ağını genişletmek, kamu kurum ve kuruluşlarda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, vatandaşlarımız arasında gönüllü AFAD ekipleri oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. AFAD Gönüllüsü olarak, almış olduğunuz eğitimler sonrası belki bir kişinin hayatını kurtaracaksınız. Belki de bu kişi, sizin en yakınınız olacaktır. AFAD gönüllüsü olmak için geç kalmış değilsiniz. AFAD gönüllü başvuruları devam etmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yaparak tüm vatandaşlarımız AFAD Gönüllü ailesine katılabilirler. İnternet ortamında AFAD Gönüllülük sistemi sayfasında, teorik eğitimin sonucunda alınacak ilk sertifikaya, teorik eğitimin ardından Müdürlüğümüz tarafından verilecek aşama aşama olan uygulamalı eğitimler sonucunda yeni sertifikalar eklenilebilinir.” dedi. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise ülke geneli gibi Osmaniye’nin de tehlikeli deprem kuşağında bulunmakta olduğunu belirterek, “Bu durum her türlü doğal afete karşı hazırlıklı olmayı gerektirmektedir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı arasında Acil Durum Eğitimine ilişkin İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır. Protokol kapsamında Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü Çalışanlarından oluşan 24 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturmuştur. Ekibe verilen temel afet bilinci eğitimi ardından Milli Eğitim Müdürlüğüme İl Afet Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Kursu başarıyla tamamlayan ekip afet durumlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde AFAD yanında arama kurtarma görevi yapacaktır. Kursun tamamlanmasında Emeği geçen Başta AFAD olmak üzere Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüne ve tamamı gönüllü öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu. /İbrahim EMÜL

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