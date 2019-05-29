AFAD Müdürü Bulut: Boğulma, sessiz gelişen bir ölümdür

Osmaniye Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut, bunaltıcı ve sıcak havalara denk gelmesi tahmin edilen Ramazan Bayramı tatili öncesinde, suda boğulma olayları ihtimaline karşı vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Havaların ısınması ile birlikte sıcaktan bunalan vatandaşların soluğu akarsu, baraj, havuz ve denizlerde almakta olduğunu ve yanlış bilinenler ve ihmaller yüzünden boğulma vakası haberlerinin de arttığını kaydeden Müdür Bulut, yüzey akıntısı az gibi görünse dahi akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu söyledi.

BUĞULAN KİŞİLERİN ÇOĞU, YÜZMEYİ İYİ BİLDİĞİNİ ZANNEDENLER

Öncelikle yüzme bilinse dahi vatandaşların ne tür sularda yüzmenin tehlikeli olduğunun bilincinde olmasının en önemli tedbir olduğunun altını çizen Bulut, “Çok bilen, çok yanılabilir; boğulan insanlara baktığınızda bir kısmının ciddi manada yüzmeyi iyi bildiğini zannedenlerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu nedenle de yüzme bilseler dahi vatandaşlarımızın ne tür sularda yüzmenin tehlikeli olduğunun bilincinde olmasının önemini vurgulamaktadır. Yüzey akıntısı az gibi görünse dahi akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzmek tehlikelidir. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlar. Son yıllarda bu tür yerlerde suda boğulma oranlarında ne yazık ki büyük artış yaşanmaktadır. Bölgemizde Karaçay, Ceyhan Nehri, sulama kanalları, sahiller boğulma olayların sık yaşandığı yerlere örnek gösterilebilir.” dedi.

BOĞULMALARDA EN ÖNEMLİ ETKEN PANİĞE KAPILMAK

Bunun yanında tehlikeli olmayan sularda yüzülse dahi boğulma olaylarının yaşandığı aktaran Serhat Bulut, “Bunun en büyük nedenlerinden birisi ise yüzerken bazı hususlara dikkat edilmemesi veya gerekli önlemlerin alınmamasıdır. Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Bu nedenle panik yapmayın. Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Tekne kullanıyorsanız, cankurtaran yeleği giyin. Şaka niyetiyle de olsa, hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken, küçük çapta da olsa, rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Özellikle yüzme bilmeyenler, derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemelidir. Tok karnına ve özellikle çok sıcak havada denize girmek sağlık açısından riskli bir durumdur.” diye konuştu.

KARNINIZ TOKKEN SUYA GİRMEYİN

Karnı tok olan kişinin suya girmemesi gerektiğini söyleyen Müdür Serhat Bulut şöyle devam etti: “Tok karnına ve özellikle çok sıcak havada denize girmek sağlık açısından riskli bir durumdur. Sıcak havada fazla yemek yemek, aşırı yağlı ve hazmı zor yemekler tüketmek vücudun metabolizmasını hızlandırmakta ve kalbe aşırı yük binmesi sonucu kalbin zorlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla; yemek yedikten en az iki saat sonra denize ya da havuza girilmeli, kalp rahatsızlığı olan ya da risk taşıyan kişilerin ise yaklaşık olarak saat 16-17 .00’den sonra girmesi önerilir. İster yetişkin isterse çocuk ya da olsun, hareket kabiliyetinizi engelleyeceğinden dolayı çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Ani bir şekilde suya atlamayın. Özellikle yaz başlarında soğuk olan tatlı sular sizi paniğe sevk edebildiği gibi kramplara da yol açabilir. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız. 2 metreden düşük derinlikler omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. En iyi olasılıkla felç olabilirsiniz. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın.”

Açıklamasının sonunda ailelere seslenen Serhat Bulut, boğulma ve doğada kaybolma olaylarına karşı çocuklarını bilinçlendirmelerini, onlarla konuşmalarını, başlarına neler geleceğini, çözüm yollarını anlayabilecekleri şekilde anlatmalarını ve bunun sonucunda ona göre tavırlarını geliştirebileceklerini sözlerine ekleyerek, “Önümüzdeki 9 günlük bayram ve sonrasında yaz tatilinde, bayram sevincinize ve tatilinize gölge düşmemesi adına yaptığımız uyarılara özenle ve önemle dikkat etmenizi bekliyoruz. Vatandaşlarımıza gönüllerince geçireceği hayırlı bir bayram dilerken; tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan bayramını şimdiden kutlarım.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE