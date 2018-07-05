AFAD Müdürü Bulut, kayıp uyarısında bulundu

Osmaniye İl Afet Acil Durum Müdürü (AFAD) Serhat Bulut, kayıp olayı yaşanmadan önce alınacak önlemler hakkında vatandaşları uyardı. Ülke genelindeki arama çalışmalarından edinilen istatistiki bilgilere göre kaybolan vatandaşların büyük bir bölümünün bakıma ve korunmaya muhtaç olan yaşlı, engelli ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çeken Müdür Bulut, kayıp olaylarının önüne geçmek için birtakım önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Müdür Bulut, “Örneğin evinizde yaşlı hatta Alzheimer hastası bir birey varsa, o kişinin cebine veya kıyafetine üzerinde kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri olan bir kart veya o kişinin bileğine aynı bilgileri içeren bir bileklik takılabilir; çünkü yaşlılar ve Alzheimer hastaları bulundukları vakit geçmişe dönük bilgiler verebilir ve bu da arama yapan ekibin doğru bilgiye ulaşıp o kişinin yakınlarına teslim edilmesini güçleştirmektedir. Bunun yanında arama ekiplerinin ve iz arama köpeklerinin sağlıklı ve doğru arama çalışması yapabilmesi için kaybolan vatandaşın kişisel eşyalarına dokunulmaması gerekmektedir. Eğer kaybolan kişi bakıma ve korunmaya muhtaç ise 24 saat beklenmeden kayıp ihbarının 122 AFAD, 112 Acil, 155 Polis ve 156 Jandarma birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.” dedi. ERKEN İHBAR ÇALIŞMALARI KOLAYLAŞTIRIYOR Son günlerde her kesimi derinden yaralayan çocuk kaçırma olaylarının toplum vicdanını rahatsız etmekte olduğunu belirten Bulut, “Siz değerli vatandaşlarımızdan şüpheli bir durumda, acilen verdiğimiz numaraları aramalarını istiyoruz. Erken ihbar, arama çalışması yapan ekiplerin işini oldukça kolaylaştırmakta, zamanla yarışılan arama kurtarma çalışmalarının kısa sürede başarılı sonuçlanmasına katkı sağlamaktadır. Yapacağınız erken ihbarla bir yavrumuzun, bir annemizin, bir engellimizin kısaca bir insanımızın sağ salim ailesine ve yakınlarına ulaştırılmasının sağlamaktadır.” diye konuştu. Çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim konusunda uyarılması gerektiğini ifade eden Bulut, “Bunun yanında çocuklarımızı ilk defa gittiği, , tanımadığı ortam ile ilgili kendilerine zarar verme potansiyeli olan tehlikeleri, anlayabilecekleri somut örneklerle anlatmalı ve bulunduğumuz ortamlarda kısa aralıklara çocuklarımızı kontrol edip; onları görme ve duyma mesafesinde tutmalıyız. Çocuklarımıza telefon numaralarımız ile acil ihbar numaralarını ezberletmeyi de ihmal etmemeliyiz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE