AFAD Müdürü Bulut: Selden kaçmak için sel sularına girmeyin

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Serhat Bulut, vatandaşları, olası bir sel afeti durumunda, selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girilmemeleri konusunda uyardı. Bir doğal olayının, gereken tedbirlerin alınması halinde afete dönüşmesinin önüne geçilebildiğini belirten Müdür Bulut, “Afetlerde, afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan, afet yönetimini tam olarak gerçekleştirmek için ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalıştığımız, alanımızdaki tüm kurum ve kuruluşları koordine ettiğimiz, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri devreye girmektedir. AFAD olarak afet yönetiminin görevli koordinatör kurumuyuz.” dedi.

‘AYAK BİLEGİNE KADAR OLAN SEL, KİŞİYİ SÜRÜKLER’

Dünya genelinde çok farklı afetler olmasına rağmen ülke genelinde en sık, kuraklık, deprem, sel, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtına, hortum, yangın, şiddetli soğuklar, taşımacılık kazaları ve endüstriyel kazalar gibi olaylarla karşılaşıldığını aktaran Müdür Bulut, “Sel, ilimizde karşılaşabileceğimiz afetlerden bir tanesidir. Biliyoruz ki genellikle aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sellerin afete dönüşmesi halinde hayatımızı oldukça olumsuz etkiyebilmekte ve zararlara sebebiyet veren doğal olaydır. Diğer afetlerde olduğu gibi selde de doğru davranış şekilleri uygulanmadığı taktirde, ne yazık ki istenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı artmaktadır. Sel sırasında dikkat edilmesi gereken başlıca konulardan bahsedecek olursak, sel sularına girilmemesi bu konular içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir; çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi; dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz. Sel sularında sürüklenmeyecek yüksek mekanlara çıkılmalıdır, selden ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden kaynaklanmaktadır.”dedi.

SEL SULARI ZEHİRLİ KİMYASAL MADDELER İÇERİR

Sel sularının kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler de içerdiğine dikkat çeken Serhat Bulut, çocukların sel suları ile oynamasına müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “Bunun yanında; elektrik kaynaklarından uzak durulmalı, sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmeli ancak asla sudan karşıdan karşıya geçmeye çalışılmamalıdır, çünkü su aniden derinleşebilir. Ayrıca sel suları kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler de içerirler. Çocukların sel suları ile oynamasına müsaade edilmemelidir. Sel sırasında elektrikleriniz kesilebilir. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın.” diye konuştu. Sel sırasında araç ile asla su ile kaplı yoldan gidilmemesi gerektiğini kaydeden Bulut açıklamasını şöyle tamamladı: “Unutmayalım ki; ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araç içindedir. Araçta herhangi bir arıza oluştuysa hemen araç terk edilerek yüksek bir yere çıkılmalıdır. Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer araç 60 cm yükseklikteki hareket eden suda kalmışsa su onu kaldırıp sürükleyebilecektir.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE