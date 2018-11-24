AFAD Müdürü: Vatandaş, afet toplanma yerlerini bilmeli

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Serhat Bulut, bir afetle karşılaşmadan önce vatandaşın, adreslerine en yakın ‘acil toplanma alanlarının’ yerini öğrenmesinin kendileri için faydalı olacağını söyledi. İl merkezinde belirlenen ve internet ortamından da öğrenilebilen “Acil Toplanma Alanları” ile ilgili vatandaşlara seslenen Bulut, afetler gerçekleşmeden önce önlem alınmadığı takdirde istenmeyen olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimalinin ve afet zararlarının yüksek olmakta olduğunu belirterek, “Olası bir afetle karşılaşıldığında , etkisini en aza indirmek amacıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı olarak ilimiz genelinde Müdürlüğümüz tarafından afet öncesi, sırası ve sonrası için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Afet Yönetim Destek Sistemi (AYDES) sistemine veri girişleri yapılan, Acil Toplanma Alanlarının da bu çalışmalar arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizmek istiyorum. Acil toplanma alanları, vatandaşlarımızın afet sonrasında kendilerini güvende hissetmeleri, yaşanması muhtemel ilk şoku atlatabilmeleri, yakınları ile ilgili daha iyi iletişim sağlamaları, devletimizin sağladığı yardım ve imkânlardan daha koordineli şekilde yararlanabilmeleri açısından büyük öneme sahiptir.” dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLİNMEKTE

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının, afet etkilerinin büyük olduğu durumlarda gündelik hayatın normal akışının sağlanması, barınma, gıda ve sağlık ile ilgili imkânların sağlanması açısından hayati bir yere sahip olduğunun altını çizen Müdür Bulut şöyle devam etti: “Bu nedenlerle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde tüm illerde Afet Ve Acil Durum Toplanma Alanları, ile ilgili çalışmalara hız verilmiş ve söz konusu alanlar belirlendikten sonra internet ortamında herkesin ulaşabileceği bir platform haline dönüştürülmüştür. E-devlet sistemi üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Toplanma Alanı Sorgulama kısmından, girilecek adres bilgileri sonucunda istenilen adrese en yakın acil toplanma alanına ulaşılabilecek. Bir afetle karşılaşmadan önceden değerli vatandaşlarımız tarafından, adreslerine en yakın Acil Toplanma Alanlarının öğrenilmesi kendileri için faydalı olacaktır.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE