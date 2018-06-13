AFAD’ tan suda boğulma tehlikesine karşı uyarı

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Serhat Bulut, özellikle havaların ısınması ile yaşanan suda boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Müdür Bulut, sıcaktan bunalan vatandaşların serinlemek için akarsu, baraj ve denizlere girdiğini, ancak yanlış bilinenler ve ihmaller yüzünden boğulma vakaları meydana geldiğini belirterek, “Önümüzde 3 günlük bir bayram tatili var. Bu bayram tatilinde özellikle küçük çocuklar ve gençlerden serinlemek için akarsu, baraja girecek olanlar veya ailecek tatil için denize gidecekler olabilir. Bu hususta bayramda yaşanacak sevince gölge düşmemesi adına yaptığımız uyarılara özenle dikkat etmelerini bekliyoruz. Hafta içerisinde ilimiz DSİ sulama kanalında kaybettiğimiz 5 yaşındaki bir kardeşimizin ve diğer illerimizde meydana gelen can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu nedenle daha fazla can kaybının yaşanmaması için hatırlatma babında ara sıra suda boğulma olayları ile ilgili bilgilendirme yapılmasını önemsiyoruz. Bizler üzerimizdeki sorumluluk bilinciyle bu hususta uyarılarımıza ve bilgilendirmelerimize devam edeceğiz inşallah.” dedi.

SULAMA KANALLARI VE BARAJLARDA YÜZMEK TEHLİKELİ

Öncelikle yüzme bilseler dahi deniz, akarsu, baraj ve benzeri yerlerde yüzmenin tehlikeli olduğunun bilincinde olunması gerektiğini vurgulayan Serhat Bulut, “Yüzey akıntısı az gibi gözükse bile akarsularda, sulama kanallarında ve barajlarda yüzmek son derece tehlikelidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken en önemli hususların birisi de baraj ve göllerin zeminlerinin balçık olabileceği gerçeğinin bilinmesidir. Bu gibi yerlerde zorda kalmadıkça suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlar. Son yıllarda bu tür yerlerde suda boğulma oranlarında ne yazık ki büyük artış yaşanmaktadır. Bölgemizde Karaçay, Ceyhan Nehri, sulama kanalları boğulma olayların sık yaşandığı yerlere örnek gösterilebilir.” diye konuştu. Bunun yanında tehlikeli olmayan sularda yüzülse dahi boğulma olaylarının yaşandığı verilerde çokça mevcut olduğunu belirten Bulut, bunun başlıca nedenleri arasında; yüzme esnasında paniğe kapılma, yüzerken küçük çapta da olsa rahatsızlık hissedildiğinde hala suda kalmaya devam etme, çok su tutan giysilerle suya girilmesi, tok karnına suya girilmesi, çok derin sularda yüzülmesi ve su içinde tehlikeli şakalar yapılmasını sayılabileceğini kaydetti. Osmaniyelilerin Ramazan Bayramını tebrik eden AFAD Müdürü Bulut, sıcak günlerde serinlemek için suya giren vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyarıp, gönüllerince geçireceği hayırlı bir bayram ve yaz tatili dileğinde bulundu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE