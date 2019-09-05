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AFAD Yerel Düzey Arama Kurtarma Hizmet Grubu Değerlendirme Toplantısı37 defa okundu

kategorisinde,05 Eyl 2019 - 13:24 tarihinde yayınlandı
AFAD Yerel Düzey Arama Kurtarma Hizmet Grubu Değerlendirme Toplantısı

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerel Düzey Arama Kurtarma Hizmet Grubu Değerlendirme Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel Düzey Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu ana çözüm ortağı Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve destek çözüm ortaklarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye Belediye Başkanlığı, Düziçi Belediye Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye OSB Müdürlüğü, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) temsilcileri katıldı. Olası bir afet ve acil durum anında arama kurtarma faaliyetleri hakkında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme ve değerlendirme niteliği taşıyan toplantıda, ana ve destek çözüm ortakları görev ve sorumlulukları konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilirken, hizmet gruplarının afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket edeceği ayrıntısıyla gözden geçirildi. Toplantıda ayrıca eğitim ve tatbikatlar, haberleşme sistemleri, ana ve destek çözüm ortaklarının arama kurtarma, araç ve ekipman durumları da görüşüldü. Vali Ömer Faruk Coşkun, tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantıyı bitirdi.

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