AFAD’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri

Osmaniye İL Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü çalışanlarına yönelik, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri düzenlendi. Programa konuşmacı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Osmaniye Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden (ŞÖNİM) Sosyolog Özlem Direk ve Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Altınışık katıldı. Eğitimde, öncelikle bir ailede sevgi, merhamet ve adalet kavramlarının öneminden bahsedildi. Daha sonra şiddetin tanımı, şiddette maruz kalındığında yararlanılacak haklar ve şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek kararlar anlatıldı. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, “Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönümünü sağlamak hedefi kapsamında Müdürlüğümüzde gerçekleştirdikleri eğitim için Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve eğitimcilere teşekkür ederiz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE