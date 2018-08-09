AFAD’ın deprem simülasyon TIR’ı Osmaniye’de

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR’ı, farkındalık oluşturmak için Osmaniye’ye geldi. Adnan Menderes Caddesi üzeri Park 328 Alışveriş Merkezi Bahçesinde kurulan deprem simülasyon TIR’ı vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere eğitmenler tarafından deprem sırasındaki doğru davranış biçimi olan çök-kapan-tutun hakkında uygulamalı bilgilendirme yapılıp, bugüne kadar yaşanmış olan şiddetli depremler, simülasyon şeklinde canlandırıldı. AFAD Araçları hakkında da bilgi edinen ziyaretçilere ayrıca içerisinde afetlere hazırlık, deprem sırasında ve sonrasında ne yapılmalı, sel öncesinde, sel sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, heyelan öncesinde ve sonrasında neler yapılmalı konularında bilgilerin bulunduğu “Afetlerde Türkiye’nin ortak gücü” başlıklı el broşürlerinden dağıtıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, afetler konusunda bilgi sahibi olup, önlem alarak, bireysel hazırlıkları tamamlayıp güvenli yaşam kültürünü hayatın tüm alanına taşıyarak tehlikelerin yaratabileceği zararların en aza indirilebileceğini vurguladı. Müdür Bulut, dünyanın hiç bir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin bir afet sonrasında tüm bireylere anında ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu nedenle, bizler afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat yani 3 gün, için hazırlıklı olmalıyız. Deprem anında hareket edebilecek, kayabilecek, düşebilecek ve kırılabilecek her şey tehlikeli olduğundan tüm eşyaları deprem sarsıntılarına karşı sabitlemeli yada yerlerini değiştirmeliyiz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE