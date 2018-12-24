AFAD’tan olası deprem tatbikatı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Planı Dairesi Başkanı Sn. Abdülkadir Tezcan, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Sn. Yusuf Aysu’nun da katılımıyla saat 17.20 de Osmaniye’de 7.5 büyüklüğünde deprem olduğu farz edilerek masa başı deprem tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tatbikat talebi ile Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından 21 Aralık Cuma saat 17.20 de Osmaniye’de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu uygulanmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut’a Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) üyelerinin katılımıyla 24 saat çalışma esasına geçilmesi için hazırlanılması talimatı verildi. Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordine görevini üstlenmek üzere ivedi bir şekilde harekete geçerek tüm personeli göreve çağrılmıştır.

Vali ve AFAD Daire Başkanları da Tatbikattaydı

İl Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Planı Dairesi Başkanı Sn. Abdülkadir Tezcan, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Sn. Yusuf Aysu, İAADKK üyeleri Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hizmet Grubundan sorumlu İl Yöneticileri ve ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinin katılımıyla 17.50 de toplantıya başlamışlardır. Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) kapsamında yerel ölçekte hazırlana İl Afet Müdahale Planı devreye alınarak yapılan tatbikatta, İl Koordinasyon üyeleri sorumlu oldukları hizmet grubu için tatbikat gereği yaptıkları çalışmaları anlattılar.

Yaklaşık iki saat süren tatbikat, İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı çerçevesinde koordine edilmiş olup, Sn. Vali Ömer Faruk Coşkun ve Daire Başkanlarının tüm katılımcılara ve AFAD çalışanlarına teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

AFAD Osmaniye’den 2018 Yılında Üç Büyük Tatbikat

Osmaniye İl Afet Acil Durum müdürlüğü olarak 8 Mart’ta Deprem ve Yangın Saha Tatbikatı, 1 Kasım’da sel ve heyelan konulu masabaşı tatbikatı ve bugün yapılan masabaşı deprem tatbikatı ile 2018 yılında sadece ilimizde 3 tatbikat yapılarak Afet ve Acil durumlar için ilimizdeki görevli kurumların her daim hazır olması sağlandı.