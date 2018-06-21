Ağaç parçaları ve taşlar, sanat eserine dönüşüyor

Osmaniye’de bir grup gönüllü sanat ve doğasever, doğadan topladıkları ağaç parçaları ve taşlarını işleyerek birer sanat eserine dönüştürüyorlar. Hobi olarak başladıkları çalışmaları atölye kurarak geliştiren sanatseverler, amaçlarının daha büyük bir alanda daha büyük işler yaparak kentin tanıtılmasına katkı sağlamak istiyorlar. Osmaniye’de ilk ve tek sanat atölyesi olan “Atölye No 80” Adnan Menderes Mahallesi’ndeki yerinde, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta en büyük ilgiyi sel sularının getirdiği atık ağaçlardan yapılan dev dinozor oluşturdu. Açılışa katılan davetliler dev dinozor maketiyle fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Atölye No 80 kurucularından Mustafa Düzenli, atölyenin açılmasında emeği geçen başta Mimar Mehmet Bozkurt olmak üzere çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

‘DOĞAYA ZARAR VERMİYORUZ’

Amaçlarının doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden sanat yapılabileceğini göstermek ve ilin tanıtılmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Düzenli, “Burada yer alan bu dinozor Amanos dağlarının eteklerinden Karaçay sel sularının getirdiği ardıç, meşe, çam gibi ağaç parçalarından hazırlandı. Atölyemiz de ise yine atık ağaçlar ve doğadan kendi ellerimizle topladığımız taşları sanat eserlerine dönüştürdük. Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

‘TANITIM FISTIKLA DEĞİL SANATLA OLUR’

Atölyelerini destek olunması halinde büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Mustafa Düzenli, İli fıstıkla değil daha çok sanatla, Yaşar Kemal ile tanıtılabileceğini kaydetti. Düzenli, bundan sonraki hedeflerinin daha büyük işler yapmak olduğunu belirterek şöyle devam etti: “5 Dönümlük bir arazide değişik sanat eserlerini icra eden bir yer düşünüyoruz. Bunun için ekibimiz hazır. Adını Türkiye ve Dünyaya duyuran Karaçay Gençlik Spor Kulübümüzün gençleriyle bu işi başarabiliriz. Vatandaşlarımız buraya gelip hem kafa dinleyecek hem de streslerini atacak bir sanatla uğraşabilecekler. Hayalimiz bu. Böyle bir yerin kurulmasının ilin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de yetkililerden destek bekliyoruz.” diye konuştu. Açılışta atölyeyi gezen davetliler beğendikleri eserleri satın aldılar. Açılışa Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanat ve doğaseverler ile çok sayıda davetli katıldı

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE