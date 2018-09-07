Ağustos’ta, 208 araca 31 bin TL ceza kesildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ağustos ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 208 araca 31 bin 788 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, abartı egzozdan 36 araca 8 bin 460 lira, engelli yerine parktan 44 araca 9 bin 504 lira, çift sıra park eden 128 araca 13 bin 824 lira olmak üzere toplam 208 araca 31 bin 788 lira para cezası, ayrıca 68 araç, 91 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu vurgulandı. Temmuz ayında yapılan trafik kontrollerinde ise kural ihlali yapan 143 araca 22 bin 152 lira para cezası kesilmişti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE