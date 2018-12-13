AHBAP üyelerinden, kan ve kök hücre bağışı etkinliği

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Osmaniye İl Başkanlığı tarafından, kan ve kök hücre bağışı toplanmasına yönelik, kent merkezinde etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ahbap üyeleri, başta lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya uygun donör bulabilmek ve diğer yardım bekleyen hastalara umut olmak üzere, sokak ve caddelerde dolaşıp esnaf ve vatandaşları bilgilendirdiler. Amaçlarının kan ve kök hücre bağışına destek olmak olduğunu belirten AHBAP Osmaniye İl Başkanı Belgin Harmancıklı, gün boyu sürecek olan etkinlikte, vatandaşlara bağışçı olmaları konusunda çağrıda bulunarak, yardım bekleyen hastalara umut ışığı olmalarını isteyeceklerini söyledi. Platformun, sanatçı Haluk Levent’in 31 Aralık 2017’de kurduğu bir yardımlaşma topluluğu olduğunu kaydeden Harmancıklı, “Biz bugün, ilik kanseri olan 3,5 yaşındaki Öykü Ören Yazıcı kardeşimize uygun donör bulmak için bir araya geldik. Osmaniye AHBAP ekibi olarak ülke genelinde başlatılan projeye destek vermek istedik. Öykü için tüm AHBAP’lar harekete geçti. Öykü için başlatılan bu kampanya vesilesiyle onca insana kan ve kök hücre bağışında bulunacak kişileri buluşturacağız.” dedi. Osmaniye AHBAP üyelerinin hiç bir karşılık beklemeksizin, gönüllülük esasına göre çalıştığını belirten Başkan Harmancıklı, “Öykü ve diğer yardıma ihtiyacı olan kişiler için kan ve kök hücre bağışı toplamak üzere gün boyu faaliyetlerimiz olacak. Elimizden geleni yapmaya hazırız ve yapacağız da. Halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Kan, sadece başkalarının ihtiyacıymış gibi görülmemelidir. Kan sürekli ve acil ihtiyaçtır. Öykü kardeşimiz ve diğer yardım bekleye hastalarımız için bugün olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İyi ki AHBAP var, sevgi ve gerçeğin peşindeyiz. Yarımlaşmaktan hiç çekinmiyoruz. Bağışçı olmak isteyen herkesi bu yardım zincirine davet ediyoruz. ” diye konuştu. AHBAP üyeleri, daha sonra kent merkezine dağılarak, vatandaşları, kan ve kök hücre bağışçısı olmaları yönünde Kızılay Merkezine davette bulundular.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE