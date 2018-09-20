Osmaniye’de Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle sürdü. Daha sonra Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Murat Yalçın, Ahiliğin 800 yıl öncesinden günümüze açılan akıl, bilim, ahlak ve çalışma kapısını teşkil ettiğini ifade ederek, “Kurucusu Ahi Evran olan Ahiliğin kökenleri eski Türk devletlerine kadar dayanır. Ahilik, eğitimin doğumdan ölüme dek devam eden bir süreç olduğu ve eğitimde ezberciliğin değil, yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesinin uygulandığı bir kurumdu. Ahilikte yamaklıkla başlayan eğitim çıraklık, kalfalık, ustalık aşamalarından oluşurdu. Ahiler okuma yazma öğrenir ve mesleki eğitimden geçerlerdi. Bununla birlikte Türkçe, Arapça, Farsça, matematik, tarih, din, spor ve müzik gibi pek çok alanda eğitilerek, yüksek karakterli insan olmak üzere yetiştirilirlerdi.” diye konuştu. Programın devamında ilimizde Ahilik kültürünün gelişmesinde emeği geçenlere plaket takdim edildi. Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından 2018 yılı ilimiz Ahisi olarak seçilen, terzi esnafı Faruk Atmaca’ya Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın tarafından kaftan giydirildi. 2018 yılı ilin kalfası olarak belirlenen Harun Bingöl ve 2018 yılı ilin çırağı Kubilay Gürlek’e de plaket takdim edildi. Program sonundan Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları Fotoğraf Sergisini geziler. Geleneksel Ahilik pilavının konuklara ikram edilmesi ile program son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OMANİYE