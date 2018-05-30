Aigeai Yüzey Araştırması Projesi Kabul Edildi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir’in, kendi bilimsel danışmanlığında oluşturulan bir ekip ile Adana’nın Yumurtalık İlçesindeki Aigeai Antik Kenti için ‘Yüzey Araştırması’ başvurusu kabul edildi. Başvuru, “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile oluşturulan Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek olumlu olarak değerlendirildi. 2015 yılından beri OKÜ Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir’in, bilimsel danışmanlığında yürütülmekte olan Aigeai Antik Kentindeki kazı çalışmaları ve 2018 yılından itibaren başlayacak olan yüzey araştırması projesinin, bölgede arkeolojik çalışmaların daha kapsamlı olmasını ve kurumsallaşmasını sağlayacağı belirtilirdi. Ayrıca üniversite bünyesinde “Aigeai Kazı ve Araştırma Laboratuvarı” kurma çalışmalarına da başlandığı ifade edildi.

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