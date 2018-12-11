Aile hekimliğinin etkin kullanımı iletişim kampanyası başladı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Aile Hekimliğinin Etkin Kullanımı İletişim Kampanyasının başladığını belirtti. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Aile hekimliği hizmetlerinin önemi ve içeriği konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Dr. Öznavruz, kampanya kapsamında, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine yönelik eğitici ve farkındalık programlar hazırlandığını ifade etti. Çalışma kapsamında spot film ile afiş, broşür, billboard ve CLP tasarımları hazırlandığını ve vatandaşların ulaşabilecekleri şeklinde dağıtımı, sergilenmesi ve yayınlanmasının sağlanacağını vurgulayan Öznavruz, “Aile Hekimliğinin Etkin Kullanımı İletişim Kampanyası” kapsamında hazırlanan afiş ve broşürlerin İlimizdeki tüm özel ve kamu sağlık tesislerinde asılması ve dağıtılması sağlanacaktır. Sağlık Tesislerimizde kurulacak startlarda “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” temalı tanıtımlar yapılacaktır. Aile Sağlığı Merkezlerinde Hangi Hizmetlerin verildiği, Aile Hekimliğinizde koruyucu ve tedavi edici olarak hangi hizmetlerin verildiği, Aile Hekiminizi Nasıl Öğrenebileceğinizi, Aile Hekimlerinizi nasıl değiştirebileceğiniz gibi konularda açıklayıcı bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezlerinde Gebe ve loğusa rutin muayene ve takibi, Bebek ve çocuk rutin muayene takibi, Aşılama ve bağışıklama hizmetleri, Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik tarama ve takipler, Obezite takibi, Hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama, takip ve tedavisi, Üreme sağlığı hizmetleri ,Her türlü sağlık sorunu için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri alabileceklerini bilmelidirler.” Dedi. Ayrıca teşhis ve tedavi hizmetleri kapsamında yaşa özel muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri ile laboratuar hizmetlerini yine Aile Sağlığı Merkezlerinden alabileceklerini aktaran Dr. Öznavruz, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız kayıtlı oldukları Aile Sağlığı Merkezinde ki hekimlerini değiştirmek isterlerse; Hizmet almak istediğiniz aile hekimine, aile hekiminin bulunduğu ilçedeki İlçe Sağlık Müdürlüğüne veya Toplum Sağlığı Merkezine veya Bulunduğunuz ildeki İl Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurarak, www.turkiye.gov.tr internet adresinden veya mevcut aile hekiminizin yardımı ile oluşturacağınız şifrenizle e-nabız uygulamasını kullanarak elektronik ortamda aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. İkametiniz değiştiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından sistem üzerinde otomatik olarak aile hekiminiz değiştirilmez. Eğer eski adresinize yakın başka bir adrese taşınmış iseniz mevcut aile hekiminizden hizmet almaya devam edebilirsiniz. Adresinize en yakın Aile Sağlığı Merkezinden bir aile hekimine kayıt olmanız sağlık hizmetine erişiminizi kolaylaştıracaktır. Yaz tatili, seyahat vb. nedenler ile başka bir şehre kısa süreliğine gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olursa “Misafir Hasta” uygulaması kapsamında herhangi bir aile hekiminden sağlık hizmeti alabilirsiniz. Vatandaşlarımız Aile Hekimlerini e-devlet ve e-nabız üzerinden elektronik ortamda, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinden öğrenebilirler.”

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