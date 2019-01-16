Ailemle öğreniyorum projesi kapanış programı yapıldı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ve 300 kişinin katılımlarıyla gerçekleştirilen “Ailemle Öğreniyorum Projesi” için kapanış programı yapıldı. Gençlik Merkezi Salonundaki programa, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaraz, Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve çok sayıda davetlinin katılımları ile gerçekleştirildi. Ailelerin çocukları ile birlikte zaman geçirmeleri, aile bağlarının güçlenmesi, sağlıklı bireyler ve toplum oluşması, yeteneklerin keşfedilmesi, ortaya çıkarılması amaçlanan proje ekim, kasım, aralık aylarında Osmaniye Gençlik Merkezinde uygulandığı kaydedildi. Bu süre zarfında ailelere, çocukları ile spor, müzik, drama, el sanatları, akıl ve zekâ oyunları, dini ilimler, görsel sanatlar atölyelerinde resim, ebru, ahşap boyama, işaret dili, halk oyunları dalında eğitim verildi. Kapanış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, her türlü bağımlılığa, kötü alışkanlıklara karşı spor tesislerinin, Gençlik Merkezlerinin gençlerin, ailelerin ve tüm Osmaniye’nin hizmetinde olduğunu, geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşasında rol alacak gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini seven bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını ifade etti. Müdür Loğoğlu, bu zahmetli, ancak sonu rahmet olan mücadelede ailelerin de çok önemli rolü ve görevi olduğunu, onlara da çok büyük sorumluluklar düştüğünü, tüm zararlı bağımlılığın anası ve temelini dünyaya bağımlılık oluşturduğunu ifade ederek, projeye katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Program, projeye katılan gençlerin, aileleri ile birlikte hazırladıkları müzik, halk oyunları, işaret dili gösterileri ile sona erdi.

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