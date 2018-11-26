AK Parti Andırın Belediye Başkan Aday Adayı İskender ZENGİN “Birlikte Belediyecilik Yapacağız”

Ak Parti Andırın Belediye Başkan Aday Adayı İskender Zengin, Gönül Belediyeciliği için yola çıktığını belirterek; Şu ana kadar yapılan hizmetleri daha da ileri seviyelere taşıyarak, memleketimize, milletimize faydalı Sosyo-Kültürel ve Ekonomik alanda da ilçeyi refah seviyelerine yükseltmek için çalışacağını söyledi.

“Hep Birlikte” yöneteceğiz sloganı ile makama değil, gönüllerin belirleyeceği göreve talip olduğunu da belirten Zengin şunları kaydetti. “İlçemizin tüm kesimi ile kucaklaşarak, istişare ederek 7’den 70’e her bir insanımızın görüşüne, bilgisine, birikimine, fikrine ihtiyacımızın olduğunu biliyorum, Yönetmeye değil, Halkımız tarafından yönetilmeye talip oldum, bütün Mahallelerimizin tüm dinamikleriyle bütünleşerek Hep Birlikte Belediyecilik yapacağız” dedi.

Halkın öncelikli sorunları olduğunu ve bunu mesleği gereği’de halkın içerisinde olduğundan bildiğini söyleyen Zengin sözlerini şöyle sürdürdü. “ Herşeyden önce gerçekçi olmamız gerekiyor ki; ben şimdi desem, ‘Andırın’a Deniz getireceğim, Hızlı Treni Andırın’dan geçirteceğim, daha sonra’da havaalanı kuracağım. İnandırıcı mı?. Öncelikle 2023 hedefleri doğrultusunda hayal ettiğimiz ‘Daima İleri’ hedefini gerçeğe dönüştürmek için halkın teveccühünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum, onun için öncelikli sorunlarımız var, halkımızın özlemini çektiği gerçeğe dönüşecek projelerimiz var” dedi.

SEN, BEN DEMEYECEĞİZ, HEP BERABER DİYECEĞİZ

Yerel yönetimlere talip olan birbirinden değerli insanların da olduğunu belirten Zengin, “Hangi parti’den hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimizin ortak bir amacı var, ‘insanlarımıza hizmet etmek’ için bu göreve talip oluyoruz, bende bu arkadaşınızdan birisisiyim. Görev istenmez verilir anlayışı içerisinde halkımızın vereceği görev olursa başımız gözümüz üstünedir. Verilecek görevin bilinci ve sorumluluğunu layığı ile yerine getirmenin çabası ve gayreti içerisinde halkımızla bütünleşerek bunu yerine getireceğiz” dedi