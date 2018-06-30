Ak Parti  Hatay Milletvekillerinden Erzin’e Teşekkür Ziyareti

AK Parti Hatay Milletvekillerimiz 24 Haziran Zaferi Münasebetiyle. AK Parti Erzin İlçe TeşkilatınaTeşekkür Ziyareti gerçekleştirdiler

Hatay’da Ak Partiden seçilen 5 milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgünay Çelik ile İl Başkanı İbrahim Güler Erzin ilçe teşkilatında coşkulu kalabalık bir partili topluluğu karşıladı.

Erzin deki teşekkür ziyareti toplantısına Hatay AKP 5 milletvekili il başkanı İbrahim Güler,AKP Erzin İlçe Başkanı Mitahat Bozdağ, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek ve partili vatandaşlar iştirak ettiler.

Erzin Cumhuriyet meydanında yer alana ilçe teşkilatı önünde yapılan açık hava toplantısında ilk konuşmayı Erzin Belediye Başkanı Şimşek yaptı ve şunları söyledi” 24 Haziranda gerçekleştirilen seçimlerden Ak Partinin büyük bir zaferle çıktığını vurgulayarak “Allah’a çok şükür çok büyük bir zafer kazandık, Allah başımızı eğdirmedi” dedi.

Ak Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ise kısa bir vakitte seçim kararı alındığını belirterek “Bizlerde bu kısa vakitte çok çalıştık. Teşkilatımızın tüm unsurları gece gündüz demeden oruç oruç, sahurlara kadar çalıştık, şükür zafer bizim oldu” diye konuştu.

Son anda MHP milletvekili İbrahim Gül’ün milletvekilliğinin iptali sonucunda , Milletvekili olan Sabahat Özgürsoy Çelik, bu birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhu ile Hatay’a, Türkiye için ellerinden gelenin en iyisini yapacagız “dedi. . Hüseyin Şanverdi, Türkiye ve Hatay’da aldıkları sonucun partililerin büyük başarısı olduğuna işaret ederek “Allah’ın izni ile bizler mahcup olmadık. İnşallah 5 milletvekili ile Hatay’a büyük hizmetler edeceğiz. Hep beraber sandıklara koştuk, sandıktan zaferle çıktık. Bugünden itibaren yeni sisteme girdik. Türkiye dünden daha güzel olacağız”dedi.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin( Hatay)