 Maltepe Escort pendik escort maltepekres.org kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 14 AĞUSTOS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 93.419
DOLAR 6,3658
EURO 7,2318
ALTIN 244,75
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Ak Parti Osmaniye Heyetinden 32. Yaş Ziyareti217 defa okundu

kategorisinde,14 Ağu 2018 - 18:04 tarihinde yayınlandı
Ak Parti Osmaniye Heyetinden 32. Yaş Ziyareti

Ak parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor’la birlikte 32. Yayın yılına giren Başak Gazetesi’ni tebrik ziyaretinde bulundular.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan’ı makamında ziyaret eden Ak parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, yaptıkları ortak açıklamada, Başak Gazetesi’nin 31. Yıldan bu yana Osmaniye ve ilçelerine hizmet verdiğini ifade ederek,”Haber, baskı kalitesi ve mizanpajı ile Osmaniye’de gerçekten ayrı bir yeri olan bir gazete konumundadır. Her zaman doğru taze ve objektif haberleri gazetenizden takip etmekteyiz. Daha nice 32. Yıllara ulaşmanızı temenni ediyoruz”dediler.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, Ak parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ