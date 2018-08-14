Ak Parti Osmaniye Heyetinden 32. Yaş Ziyareti

Ak parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor’la birlikte 32. Yayın yılına giren Başak Gazetesi’ni tebrik ziyaretinde bulundular.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan’ı makamında ziyaret eden Ak parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, yaptıkları ortak açıklamada, Başak Gazetesi’nin 31. Yıldan bu yana Osmaniye ve ilçelerine hizmet verdiğini ifade ederek,”Haber, baskı kalitesi ve mizanpajı ile Osmaniye’de gerçekten ayrı bir yeri olan bir gazete konumundadır. Her zaman doğru taze ve objektif haberleri gazetenizden takip etmekteyiz. Daha nice 32. Yıllara ulaşmanızı temenni ediyoruz”dediler.

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, Ak parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.