Ak Parti Osmaniye İl Kongresi Yapıldı ve Hamza Tor yeniden seçildi

Ak Parti Osmaniye 6. Olagan kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Mevcut Başkan Hamza Tor, yeniden İl Başkanlığına seçildi.

Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığına yeniden seçilen Hamza Tor’un listesi şu isimlerden oluştu. Yavuz Korkmaz, Kevser Davarcı, Harun Gülşen, Kemal Yalçın, Servet Aksu, İsmail Sert, Mehmet Görmüş, Naci Usta, Faruk Türk, Mustafa Gürlek, Seydi Gülsoy, Tuğçe Göktaş, Servet Alibekiroğlu, Metin Sevmez, İbrahim Kılıç, Musa İlker Çenet, Neslihan İlbasan, Halil İbrahim Akmeşe, Hatice Kızıl, Enver Kaba, Piran Akyüz, Mehmet Demir, Ferhat Temiz, Mustafa Salık, Emine Yüksel Coşkun, Atilla Demirci ve Murat Poyraz..

Disiplin kurulu üyeleri ise, şöyle oluştu: Nihat Aslan, Yusuf Gümüş, Muhammet Doğan, Ömer Erdem ve Ökkeş Enli..

Üst kurul deleğeleri: Hamza Tor, Meryem İci, Mehmet Enesdemir, Emir Hasan Arslantaş, İsmail Oruç ve Mustafa Tamam.