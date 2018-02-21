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Ak Parti Osmaniye’de tek liste ile seçime gidiyor675 defa okundu

kategorisinde,21 Şub 2018 - 22:11 tarihinde yayınlandı
Ak Parti Osmaniye’de tek liste ile seçime gidiyor

Ak Parti Osmaniye’de 6. Kongresini Cumartesi günü, Tosyalı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleştirecek.
Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her zaman olduğu gibi bu kongremizi de birlik ve beraberlik içinde tamamlayarak millete hizmet yolunda çalışmalarımızı, aynı şevk ve aynı heyecanla sürdüreceğiz. Tüm Osmaniyeliler Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmaya davet ediyorum”dedi.

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