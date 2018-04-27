Ak Parti’de Alican Yüksel fırtınası

Osmaniye Ak Parti’den aday adaylığını açıklayan ve İl Genel Meclis Üyeliğinden istifa eden işadamı Alican Yüksel fırtınası güçlü bir şekilde esmeye başladı.

24 Haziran Seçimlerinde Ak Parti’den aday adayı olan Alican Yüksel, “24 Haziran Seçimlerinden sonra ülkemiz, daha güçlü, daha müreffeh ve lider ülke olma hedefine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.

Alican Yüksel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan ve seçkinlerin değil milletin iktidarı olmayı önceleyen, mazlumun, mağdurun, garip gurebanın yanında olan, ekonomide güçlü, dış politikada söz sahibi bir Türkiye hedefiyle, 2023’ün güçlü, büyük Türkiye’sine giden yolda liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN öncülüğünde ülkeme hizmet ve şehrime hizmet etmek, büyüyen, güçlenen, gelişen Türkiye’ye, bir tuğla olabilmek benim için büyük bir şereftir. Halkımızın teveccühü benim aday adayı olmam yönündedir. İnşallah bizde bu teveccühü değerlendiriyoruz” dedi.