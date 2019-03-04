Ak Partili Ünal: O gece beraber olanlar, beraber yürümeye devam edecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, 15 temmuz gecesinin bir var oluş ve yok oluş mücadelesi olduğunu belirterek, “O gece beraber olanlar beraber yürümeye devam edecekler.” dedi. Mahir Ünal, Osmaniye’de Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 9’uncu Tirşik Festivaline katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ünal, Türk Milletinin yaşadığı hiç bir şeyi unutmadığını belirttiği konuşmasında, “İster ilçe ister il olarak ister millet olarak biz kolay kolay hafızamızda derişn iz bırakan olayları unutmayız. Mehteri dinlerken hangi siyasi görüşten olursak olalım duygularımız tarihin içerisinde adeta akıp gidiyor. Niye çünkü mehter bize kim olduğumuzu hatırlatır. Mehter bize o tarihin içinden akıp gelen büyük şuurumuzu büyük bilincimizi hatırlatıyor. Bu aziz milletin, Türk milletin tarihin içerisinde devlet kuran o büyük milletin iddiasını, var oluş mücadelesini hatırlatıyor. İyiliğin merhametin hakkın adaletin yanında duruşunu hatırlatıyor. Bugün aslında o büyük varoluşun Andırın ilçemiz bazında tirşik üzerinden bir hatırlanmayı kutluyoruz.” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kültürel etkinliklerin gelecek nesillere aktarılması noktasında her ilde her ilçede kutlandığını belirterek, “Biz aslında neyi hatırlamayı, neyi yaşatmak istiyoruz. Biz kim olduğumuzu ve istikametimizi çocuklarımıza aktarmak istiyoruz aslında. Andırınlı, Osmaniyeli olmak ne demektir, Türk olmak ne demektir, bu millete ait olmak ne demektir onu muhafaza etmek istediğimiz için bu kültürel etkinlikleri hel ilçede her ilde kutluyoruz. Çünkü biz tarihin içerisindeki var oluşumuzu devam ettireceğiz Allah’ın izniyle. Bunun Osmaniye’de kutlanması daha da önemli daha da kıymetli.” diye konuştu.

Osmaniye’ye her geldiğimde değerli devlet adamı Devlet Bahçeli beyi hatırladığını vurgulayan Ünal şöyle devam etti: “Buraya her geldiğimde, Devlet Beyin o devletinin yanında duruşunu 15 temmuz gecesi, şüphesiz milletiyle beraber dimdik duruşunu hatırlıyorum Osmaniye’ye geldiğimde. Kardeşlerim, korumayı ve yaşatmayı konuşuyoruz. Biz öyle büyük bir milletiz ki bazen küçük bir şey üzerinden büyük mesajlar veririz. İşte bugün tirşik üzerinden verdiğin mesaj gibi. Andırınlı olmanın ne anlama geldiğini ve bunun mesajını verdiğiniz gibi. Korumak ve yaşatmak için verdiğiniz mücadele gibi. İşte 15 temmuz gecesi de bu millet bir şey yaptı. Şimdi o gece korumak ve yaşatmak adına tarihte yaşanmamış bir şey oldu. Bir millet o gece sokağa çıktı ve devlet oldu. Devlet gibi organize, koordine oldu ve çıplak elleriyle devletini tuttu ve korudu. O gecenin bir ahlakı vardı, tıpkı bu milletin irfanı gibi, o gece hiç bir yağma yaşanmadı. O gece bu millet kendisine silah doğrultan hainlere, elindeki silahı aldığında kurşun sıkmadı. O bir tane silaha el koymadı. Her şeyi aldı devletine verdi ve devletine sahip çıktı. O yüzden 15 temmuz gecesi biz sokağa çıktığımızda sağımızdaki ve solumuzdakine siyasi görüşün ne diye sormadık. Çünkü mesele memleket meseleydi. Ama 15 temmuzdan sonra kimin nerede durduğuna baktık, bakacağız, bakmaya devam edeceğiz. Hiç kimse kusura bakmasın, 15 temmuz gecesi bir var oluş ve yok oluş mücadelesiydi. O gece beraber olanlar beraber yürümeye devam edecekler. Kardeşlerim, bu aziz millet bin yıl bu topraklarda varlığını korudu ve daha binlerce yıl daha koruyacak emin olun. Yeter ki kendimize güvenelim. Bu aziz milletin bir özelliğini unutmayalım. Bu aziz millet kahramanları unutmaz. Ama bu aziz millet kendi bayrağına, memleket sevdasına ve varoluşuna gerekli sadakati ve hassasiyeti de göstermeyenleri de unutmaz. Osmaniye’den andırını kardeşlerime, o gece dik duruşuyla ve devlete, devlet adamlığına yakışır duruşuyla, Osmaniye’nin çıkardığı, devlet adamı değerli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de 31 mart günü ben Andırınlı kardeşlerimin asla mahcup etmeyeceğini biliyorum.”

Andırınlılar Dernek Başkanı Yunus Temiz, katılımlarından dolayı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a günün anısına Karatepe kilimi hediye etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE