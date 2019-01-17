Ak Parti’nin Osmaniye Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

Gazetemizin Ankara Ak Parti Genel Merkezinden edindiği bilgilere göre, Ak Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilçe Belediye Başkan Adayları belli oldu.
Ak Parti Kadirli Mustafa Büyükbozdoğan, Düziçi Ökkeş Namlı, Bahçe İbrahim Baz, Hasanbeyli Şevket Yumrutepe, Toprakkale Av.Mehmet Daşöz, Sumbas Zeki Demiroğlu, Ellek Abbas Yeşildemir, Tüysüz İbrahim Demirci, Yarbaşı Mustafa Önal, Cevdeyiye Ahmet Kaan Coşkun, Böcekli Rüştü Donbaloğlu, Atalan Bahattin Şahin ve Mehmetli Fatih Seyitoğlu.
Osmaniye’ye hayırlı uğurlu olsun.